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Kurumsal Haberler

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy'un tercihi "Takım Çalışması" oldu

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Lejla Biogradlija, Mustafa Talha Öztürk  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy'un tercihi "Takım Çalışması" oldu Fotoğraf: Filip Stevanovic / AA

Belgrad

Aksoy, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Takım Çalışması" adlı fotoğrafını oylayan Aksoy, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Çaba" isimli fotoğrafını seçti.

Aksoy, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği" fotoğrafına, "Haber" kategorisinde de Erçin Ertürk'ün "Yıkım" isimli karesine oy verdi.

Büyükelçi Aksoy, "Spor" kategorisinde ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı karesini tercih etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Aksoy, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi derinden yaraladığını ifade ederek, "Sırbistan'da gerek Sırp halkı, gerek buradaki vatandaşlarımız seferber oldular depremzedelere yardım etmek için." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı dönem Sırbistan'dan bir arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini anımsatan Aksoy, "Takım Çalışması" fotoğrafını seçmesinin nedenini şu sözlerle ifade etti:

"Onların bir de kurtarma köpekleri vardı. Bu köpek sayesinde 3 vatandaşımız enkazdan kurtarıldı. Bu kahraman köpek daha sonra burada hayatını kaybetmişti. Fotoğraf da bana bu köpeği hatırlattığı için seçtim."

Aksoy, Gazze'de yaşanan mezalimin insanlık için utanç verici olduğunu belirterek, "Gazze:Kanıt" kategorisinde seçtiği "Çaba" isimli fotoğrafın kendisini derinden etkilediğini söyledi.

"Spor" kategorisinde ise kendisini sevindiren bir gelişme olduğunu ifade eden Aksoy, "AA'nın buradaki fotoğrafçısı Stevanovic'in çektiği bir fotoğraf elemelere kaldı. Tabii ki onu seçtim." dedi.

Aksoy, AA'nın her yıl yaptığı "Yılın Kareleri" oylamasının geçen yıl neler yaşandığına dair görsel bir hafıza oluşturduğuna işaret ederek, AA'nın dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiğini ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilediğini kaydetti.

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