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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy'un favorisi "Her şeye rağmen" oldu

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy'un favorisi "Her şeye rağmen" oldu

Ankara/Bangkok

Büyükelçi Ersoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçen Ersoy, karenin, Suriye halkının özgürlüğüne kavuşmasının yüzlere yansıyan mutluluğunu çok güzel yakaladığını belirtti.

"Doğal yaşam ve çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karesini oylayan Ersoy, bu fotoğrafın, 2024 yılında Tayland’ın pek çok bölgesini etkisi altına alan selleri ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini çarpıcı şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan" fotoğrafına oy veren Ersoy, bu karenin İsrail’in Gazze’de yol açtığı insanlık dramı ve yıkımı gözler önüne serdiğini belirterek, "(Fotoğraf) Gazzeliler için geriye nasıl da hiçbir şeyin kalmadığını bizlere gösteriyor." dedi.

"Günlük hayat" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Yaprak Yolu" karesini oylayan Ersoy, bu kare için "Tayland’da özlediğimiz sonbaharın ruhunu çok iyi yansıtan bir fotoğraf.” değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde Filip Stevanovic'in "Iska" fotoğrafını tercih eden Ünsay, "Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli’nin Türk kadınının taktik zekasını ve gücünü gösteren bu fotoğrafı gurur verici." ifadesini kullandı.

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