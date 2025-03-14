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Kurumsal Haberler

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, AA Bağdat Ofisi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Bağdat'taki faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Haydar Karaalp  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, AA Bağdat Ofisi'ni ziyaret etti

Bağdat

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, AA Bağdat Ofisi'ni ziyaret ederek çalışanlarıyla bir araya geldi.

"Anadolu Ajansı'nın Bağdat'taki Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Maarif Vakfı ve Türk Kızılayı ile birlikte çalışmalarından çok büyük memnuniyet duyuyoruz."diyen İnan, "Anadolu Ajansı, yorulmaz ve bitmez tükenmez bir enerjiyle bizim faaliyetlerimizde de görmekten büyük memnuniyet duyduğumuz devletimizin önemli bir kurumu." ifadelerini kullandı.

İnan, AA Bağdat Ofisi çalışanlarına başarılar dileyip, ramazanlarını kutladı.

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