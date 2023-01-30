Dolar
18.81
Euro
20.49
Altın
1,923.02
ETH/USDT
1,583.60
BTC/USDT
23,076.00
BIST 100
5,125.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Hakkari'de festival havası"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Haydar Karaalp   | 30.01.2023
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Hakkari'de festival havası"

Bağdat

Güney, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.


Hakkari’de festival havası

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" isimli fotoğrafını tercih eden Büyükelçi Güney, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oyladı. Türk Büyükelçi, spor dalında ise ​​​Hakan Burak Altunöz'ün "Sahilde fırtına" adlı fotoğrafını seçti.


Yangın müdahalesi

"AA foto muhabirleri, seçimi gerçekten zor ve çarpıcı fotoğraflar çekmiş"

Oylama sonrası AA muhabirine konuşan Güney, "Anadolu Ajansı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği 'yılın fotoğraf oylaması müsabakasına' katıldık. Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirleri, haber, çevre-yaşam ve spor alanlarında seçimi gerçekten zor ve çarpıcı fotoğraflar çekmiş. Kendilerini tebrik ediyorum ve bu yılki seçimlerinin de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Sahilde fırtına

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı
"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor
Bakan Kasapoğlu, Diplomat Akademi Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi

Benzer haberler

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Hakkari'de festival havası"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Hakkari'de festival havası"

Kerkük'te bir siteye İHA düştü

Irak'ta Federal Mahkeme, Bağdat'ın Erbil'e bütçe gönderme kararını iptal etti

Irak'ta devrik lider Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü

Irak'ta devrik lider Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü
Irak'ta Sadr'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 1 milyon imza çağrısı

Irak'ta Sadr'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 1 milyon imza çağrısı
Erbil'in tarihi Kayseri Çarşısı'ndaki Türkmen terziler ata mirası mesleklerini sürdürüyor

Erbil'in tarihi Kayseri Çarşısı'ndaki Türkmen terziler ata mirası mesleklerini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet