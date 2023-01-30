Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Hakkari'de festival havası"
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Bağdat
Güney, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.
Hakkari’de festival havası
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" isimli fotoğrafını tercih eden Büyükelçi Güney, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oyladı. Türk Büyükelçi, spor dalında ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sahilde fırtına" adlı fotoğrafını seçti.
Yangın müdahalesi
"AA foto muhabirleri, seçimi gerçekten zor ve çarpıcı fotoğraflar çekmiş"
Oylama sonrası AA muhabirine konuşan Güney, "Anadolu Ajansı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği 'yılın fotoğraf oylaması müsabakasına' katıldık. Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirleri, haber, çevre-yaşam ve spor alanlarında seçimi gerçekten zor ve çarpıcı fotoğraflar çekmiş. Kendilerini tebrik ediyorum ve bu yılki seçimlerinin de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Sahilde fırtına