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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "İlk Uçuş"u tercih etti

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatih Çakmak  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "İlk Uçuş"u tercih etti Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Ünlü, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Ünlü, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, sırıkla atlama finalinde, alanında dünya rekorunu kıran İsveçli Armand Duplantis'in milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen "eli cebinde atış" pozunu verdiği anı gösteren ve Mustafa Çiftçi'nin çektiği "Olimpiyat pozu" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Yusuf Dikeç'in beşinci kez olimpiyatlarda yarıştığını hatırlatan Ünlü, bu fotoğrafa ilişkin şunları söyledi:

"Yusuf Dikeç'i severim, beşinci olimpiyatıydı, Paris'te yarışmadan bir gün önce konuşmuştuk, 'inşallah bir madalya alırsın, beşinci olimpiyatın' demiştim, ertesi gün yarıştı ve madalyayı kazandı. Kendisine de 'beni utandırdın, utanan ben olayım yeter ki senin gibi bir sporcu madalya alsın, başarılı olsun' dedim. Beşinci olimpiyatında madalya aldı ve 'eli cebinde atış' pozu da dünya markası oldu. Türkiye'yi dünyaya tanıttı, bir sporcu daha nasıl tanıtabilir ülkesini? Dünyada insanların kafasına kazındı bu hareket, güzel bir hareket. Yusuf da dünya markası oldu, hak etti, beşinci olimpiyatında böyle güzel bir şeyin olması işte sabırla sükûnetle beklemek ve çalışmak lazım. Demek ki ne zaman kısmetin geleceği, açılacağı belli olmuyor."

"Haber" kategorisinde ise Ünlü, "İlk uçuş" adlı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçağı KAAN'ın Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'ndan ilk uçuşunu havada gösteren Muhammed Selim Korkutata'nın fotoğrafına oy verdi.

KAAN fotoğrafını seçmesinin nedenine ilişkin de Ünlü, "İstikbal göklerdedir, sözünü en güzel anlatan fotoğraf bana göre. Türkün gücü işte, 'yapamaz, edemez' dediklerini artık Türkiye'de yapıyor." dedi.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Ünlü, "Madenciler" başlıklı Osmancan Gürdoğan'ın çektiği fotoğrafı oyladı. Bu fotoğrafa yönelik de Ünlü, "Burada madencilerimizin ekmeğin helal tarafını göstermeleri, bir ekmeği paylaşmaları... En harika resimlerden birisi bu çünkü madenci kardeşlerimizin zor şartlar altında kazanılan ekmeği paylaşmaları o kadar güzel ki, çok manidar." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Ünlü, suyun önemini anlattığı için "Hayat damarları" başlıklı Nurettin Boydak'ın çektiği fotoğrafı tercih ettiğini belirtti.

"Özgür Suriye" kategorisinde bulunan fotoğrafları da inceleyen Ünlü, "Her şeye rağmen" başlıklı ve Emin Sansar'ın çektiği fotoğraftan yana oy kullandı.

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