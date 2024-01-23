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Kurumsal Haberler

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Anneye bakış" oldu

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sidar Can Eren  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Anneye bakış" oldu Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Tekbıyıkoğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken" fotoğrafını seçen Tekbıyıkoğlu, "Çevre-yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", "Spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğrafını oylayan Tekbıyıkoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" karesini seçti.

Vali Tekbıyıkoğlu, oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Biraz insanın, insanlığın acısını, son günlerde yaşadığımız felaketleri de içerisinde barındıran, buradaki insani ilişkileri de anlatan, hayvan-insan ilişkisini veya çocuk-anne ilişkisini, afetlerdeki insanların olağanüstü mücadelesini anlatan harika fotoğraflar vardı. Bunların içerisinde seçimimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir faaliyet ve bunun yıllarca devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

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