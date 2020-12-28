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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

TSE Başkanı Adem Şahin'nin tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu'

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.12.2020
TSE Başkanı Adem Şahin'nin tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafını tercih eden Şahin, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Şahin'in haber kategorisindeki tercihi ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafı oldu.

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