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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'un AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Halk, bayrak, özgürlük" oldu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ümit Türk  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'un AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Halk, bayrak, özgürlük" oldu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Akkol, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafına oy veren Akkol, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Costas Baltas'ın "Kanıksamış" karesini seçti.

Akkol, "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" karesini beğendi.

"Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafından yana oy kullandı.

Akkol, "Spor"da ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" fotoğrafını tercih etti.

"O anları yakalamak çok kıymetli"

Özgür Burak Akkol, oylama sırasında yaptığı açıklamada, sürecin hem anlamlı hem de zorlayıcı olduğunu belirtti.

Geçen yıl da oy kullandığını hatırlatan Akkol, "Bu süreci birkaç açıdan çok anlamlı buluyorum. Bir tanesi, çok güncel bir süreç. Geçtiğimiz yıl farklı kategoriler vardı, bu sene 'Özgür Suriye' kategorisi eklenmiş. Eminim ki gelecek yıl ülkemizin ve dünyanın gündemini yakalayan başka bir gündem olacak ve onu dahil edeceksiniz. İkincisi, bu güzel kareleri; kimisi hüzünlü, kimisi mutlu… O anlık, o saniyelik, o milisaniyelik anları yakalayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

"Seçim yapmak zor ama o anları yakalamak daha zor"

Oylama sürecinde seçim yapmanın zorluğuna değinen Akkol, şunları söyledi:

"Tabii oylama süreci çok zor çünkü çok güzel kareler var. Ama esasında en zoru bu anları yakalayabilmekti. Tüm arkadaşlarımı ve bunu dünya gündemine taşıyan, hepimizin gururu Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. 5 zorlu kategori var ve benim için en zoru, bu güzel kareler arasında seçim yapabilmek. Özellikle günlük hayat ve spor kategorilerinde iki yıldır çok zorlanıyorum. Bu sene de gönlüm birkaç farklı fotoğrafa oy vermek istedi ama tek bir tane seçmemiz lazım. Zorlandığım süreç oldu."

Akkol, oylamanın yıl boyunca yaşanan olayları hatırlatması açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Bu sürecin benim için en önemli yanlarından biri de yarım saatlik, bir saatlik zaman diliminde tüm yılı yeniden hatırlıyoruz. 2024, böylelikle kapanmış oldu. Ülkemize ve Anadolu Ajansına harika 2025 yılı diliyorum." şeklinde konuştu.

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