TFF, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
İstanbul
TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlık destanımızı ve bağımsızlık mücadelemizi tüm ulusa duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının 103. yılını kutlar, nice başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.