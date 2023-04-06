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Kurumsal Haberler

TFF, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Hilmi Sever  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
TFF, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

İstanbul

TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlık destanımızı ve bağımsızlık mücadelemizi tüm ulusa duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının 103. yılını kutlar, nice başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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