Euro
9.26
Dolar
7.57
BIST 100
1,435.58
Altın
1,861.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık konuşuyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşuyor
logo
Politika, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş'ın tercihi 'Mucize'nin adı Ayla'

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ali Kemal Akan   | 25.12.2020
TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş'ın tercihi 'Mucize'nin adı Ayla' Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

TBMM

Savaş, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ çıkarılmasını konu alan Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayla" başlıklı fotoğrafına oy veren Savaş, spor kategorisinde Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres attığı Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Savaş, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal" başlıklı, İstanbul'da akşam saatlerinde beliren hilalin, Büyük Çamlıca Camisi ile oluşturduğu görüntüye oy verdi.

AA'yı her yıl gerçekleştirdiği "Yılın Fotoğrafları Oylaması" için tebrik eden Savaş, "Fotoğrafların hepsi de birbirinden güzel, çok kıymetli ve değerli. Bu fotoğraflarda bir emek, o anı yakalamak için gözlem var. Tüm arkadaşları tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KTÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Faruk Aydın: İlk aşı olacaklardan biriyim
ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 743 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti

Benzer haberler

TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş'ın tercihi 'Mucize'nin adı Ayla'

TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş'ın tercihi 'Mucize'nin adı Ayla'

TBMM Başkanı Şentop'un tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' oldu

Can Tanrıyar'ın tercihi 'ABD'de Floyd protestoları' oldu

Milli güreşçi Metehan Başar 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti

Milli güreşçi Metehan Başar 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti
Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Tuba Atav 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti

Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Tuba Atav 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik: Acıyı, insanlığı, felaketi tek karede toplamış

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik: Acıyı, insanlığı, felaketi tek karede toplamış