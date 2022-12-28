Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 yılı boyunca çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, beğendiği kareleri oyladı.
Yüzücü
Fotoğrafların hikayelerini ve onları özel kılan teknik bilgileri soran Kirişci, spor kategorisinde oyunu Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" isimli fotoğrafından yana kullandı. Kirişci, suyun dalgalanmasının fotoğrafı adeta "canlı" kıldığını söyledi. İnsanların azimli ve kararlı olması halinde her şeyi başarabileceğini belirten Kirişci, "Fotoğrafta, uzuvlarının neredeyse yüzde 75'ini kaybetmiş bir yavrumuzun azmini ve kararlılığını görüyoruz." dedi.
Ekmek teknesi
Haber kategorisinde oyunu, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için yapılan anlaşma kapsamında ilk ayrılan gemi özelliğini taşıyan Razoni'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinden geçişini gösteren Ali Atmaca'nın "Ekmek Teknesi" adlı fotoğrafından yana kullanan Kirişci, şöyle konuştu:
"Bugün itibarıyla 600 gemi Tahıl Koridoru'ndan geçmiş oldu. Yavaş yavaş da taşınan yük 16 milyon tona yaklaşıyor. Bunun da yüzde 55 kadarını Avrupa, yüzde 23 kadarını Asya ve yüzde 13 civarını Afrika ve kalanını Orta Doğu ülkeleri alıyor. Cumhurbaşkanı'mız iki komşudan birini diğerine tercih etmek yerine, 'Her ikisi de bizim dost ve komşu ülkelerimizdir' diyerek duruş sergiledi. Bu davranışıyla Tahıl Koridoru gibi bir uluslararası mutabakatın gerçekleşmesine zemin oluşturdu. Dünya bir nefes aldı. Savaşın başında buğdayın tonu 440 dolardı, şu anda 320 dolarlara düştü. Aradaki 120 dolar gıda fiyatlarında yüzde 25-30'a yaklaşan düşüş anlamına geldi. Gıdayı tüketen insanlar Türkiye'nin burada üstlendiği misyonun ve görevin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gördü ve bu konuda müteşekkir duygularını ifade ettiler. 'Ekmek Teknesi' adlı fotoğraf da tahıl taşıyan geminin boğazdaki üç gerdanlığından birinden geçişini simgeliyor. Hayırlı uğurlu olsun, oyumuz buraya."
"Suyu en etkin ve verimli şekilde kullanmamız gerekiyor"
Kirişci, çevre-yaşam kategorisindeki fotoğrafları incelerken Mahmut Serdar Alakuş'un 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde yükselen ayı gösteren "Sen Aydınlatırsın Geceyi" isimli fotoğrafına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Köprünün bir mühendislik harikası olduğunu vurgulayan Kirişci, "Bu, Türkiye'nin ekonomik başarısı. Çanakkale'de yaz aylarında karşıya geçmek için arabada sıra beklemek durumundaydınız ama şimdi 4 dakikada bir kıtadan diğerine, bir şehrimizden öbürüne geçilebiliyor. Yusufeli Barajı da çok büyük bir proje. 29 Ocak'ta inşallah Yusufeli suyun altında kalacak. Burada tüneller var. Bunların bir kısmı da su altında kalacak. Burada Formula-1 yarışı bile düzenlenebilir. 62 kilometre tünel yaptık, 110 kilometre yol inşa ettik." diye konuştu.
Su altı köyü
Kirişci, söz konusu kategoride tercihini ise Omar Marques'in "Su Altı Köyü" fotoğrafından yana kullandı. Kirişci, fotoğrafı tercih etmesindeki gerekçeyi şöyle anlattı:
"2050 yılına geldiğimizde bugünkünden yüzde 25 daha az suya sahip olacağımız rivayet ediliyor. Artan nüfusumuz ve tüketim alışkanlıklarımızda değişiklik olmazsa tüketilecek suda da yüzde 55'lik artış öngörülüyor. Suyu en etkin ve verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Fotoğraf üzerinden çevreye ve iklim değişikliğine atıf yapması nedeniyle oyumuz bu resme olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.