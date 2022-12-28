Dolar
18.71
Euro
19.93
Altın
1,803.48
ETH/USDT
1,197.60
BTC/USDT
16,667.00
BIST 100
5,385.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Zeynep Canlı, Mustafa Çalkaya   | 28.12.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 yılı boyunca çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, beğendiği kareleri oyladı.


Yüzücü

Fotoğrafların hikayelerini ve onları özel kılan teknik bilgileri soran Kirişci, spor kategorisinde oyunu Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" isimli fotoğrafından yana kullandı. Kirişci, suyun dalgalanmasının fotoğrafı adeta "canlı" kıldığını söyledi. İnsanların azimli ve kararlı olması halinde her şeyi başarabileceğini belirten Kirişci, "Fotoğrafta, uzuvlarının neredeyse yüzde 75'ini kaybetmiş bir yavrumuzun azmini ve kararlılığını görüyoruz." dedi.


Ekmek teknesi

Haber kategorisinde oyunu, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için yapılan anlaşma kapsamında ilk ayrılan gemi özelliğini taşıyan Razoni'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinden geçişini gösteren Ali Atmaca'nın "Ekmek Teknesi" adlı fotoğrafından yana kullanan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 600 gemi Tahıl Koridoru'ndan geçmiş oldu. Yavaş yavaş da taşınan yük 16 milyon tona yaklaşıyor. Bunun da yüzde 55 kadarını Avrupa, yüzde 23 kadarını Asya ve yüzde 13 civarını Afrika ve kalanını Orta Doğu ülkeleri alıyor. Cumhurbaşkanı'mız iki komşudan birini diğerine tercih etmek yerine, 'Her ikisi de bizim dost ve komşu ülkelerimizdir' diyerek duruş sergiledi. Bu davranışıyla Tahıl Koridoru gibi bir uluslararası mutabakatın gerçekleşmesine zemin oluşturdu. Dünya bir nefes aldı. Savaşın başında buğdayın tonu 440 dolardı, şu anda 320 dolarlara düştü. Aradaki 120 dolar gıda fiyatlarında yüzde 25-30'a yaklaşan düşüş anlamına geldi. Gıdayı tüketen insanlar Türkiye'nin burada üstlendiği misyonun ve görevin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gördü ve bu konuda müteşekkir duygularını ifade ettiler. 'Ekmek Teknesi' adlı fotoğraf da tahıl taşıyan geminin boğazdaki üç gerdanlığından birinden geçişini simgeliyor. Hayırlı uğurlu olsun, oyumuz buraya."

"Suyu en etkin ve verimli şekilde kullanmamız gerekiyor"

Kirişci, çevre-yaşam kategorisindeki fotoğrafları incelerken Mahmut Serdar Alakuş'un 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde yükselen ayı gösteren "Sen Aydınlatırsın Geceyi" isimli fotoğrafına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Köprünün bir mühendislik harikası olduğunu vurgulayan Kirişci, "Bu, Türkiye'nin ekonomik başarısı. Çanakkale'de yaz aylarında karşıya geçmek için arabada sıra beklemek durumundaydınız ama şimdi 4 dakikada bir kıtadan diğerine, bir şehrimizden öbürüne geçilebiliyor. Yusufeli Barajı da çok büyük bir proje. 29 Ocak'ta inşallah Yusufeli suyun altında kalacak. Burada tüneller var. Bunların bir kısmı da su altında kalacak. Burada Formula-1 yarışı bile düzenlenebilir. 62 kilometre tünel yaptık, 110 kilometre yol inşa ettik." diye konuştu.


Su altı köyü

Kirişci, söz konusu kategoride tercihini ise Omar Marques'in "Su Altı Köyü" fotoğrafından yana kullandı. Kirişci, fotoğrafı tercih etmesindeki gerekçeyi şöyle anlattı:

"2050 yılına geldiğimizde bugünkünden yüzde 25 daha az suya sahip olacağımız rivayet ediliyor. Artan nüfusumuz ve tüketim alışkanlıklarımızda değişiklik olmazsa tüketilecek suda da yüzde 55'lik artış öngörülüyor. Suyu en etkin ve verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Fotoğraf üzerinden çevreye ve iklim değişikliğine atıf yapması nedeniyle oyumuz bu resme olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT World'ün Reuters'ın siyasi içerikli iş ilanına karşı verdiği ilana 200'e yakın başvuru
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: İnancımıza, değerlerimizi yaşayan insanımıza söz söyletmeyiz
Türkiye genelinde yılbaşı ve yeni yılın ilk günü parçalı bulutlu geçecek
Sakarya'da ormancılar yılbaşı öncesi çam nöbetinde
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu

TÜRKPATENT Başkanı Başpınar, "Masalcı Nine ve Muciddin Amca" fotoğrafına oy verdi

EPDK Başkanı Yılmaz, "İdlib'de kar" fotoğrafına oy verdi

Yargıtay Başkanı Akarca favori AA karelerini seçti

Yargıtay Başkanı Akarca favori AA karelerini seçti
FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın Yüzü" fotoğrafını seçti

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın Yüzü" fotoğrafını seçti
Bakan Kirişci: Hayvanlara mikroçip uygulamasında sorun yok

Bakan Kirişci: Hayvanlara mikroçip uygulamasında sorun yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet