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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda “Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni”nde konuşuyor. Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan Filistin’e destek yürüyüşü Belçika’da devam ediyor. Protestocular AB Konseyi’nin düzenlendiği Brüksel’de Gazze’ye destek gösterisi gerçekleştiriyor.
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Kurumsal Haberler

Tahran Büyükelçisi Kırlangıç'ın, AA’nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi “Dolunay ve Akıncı” oldu

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Haydar Şahin  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Tahran Büyükelçisi Kırlangıç'ın, AA’nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi “Dolunay ve Akıncı” oldu Fotoğraf: Haydar Şahin/AA

Tahran

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategorideki fotoğrafları inceleyen Kırlangıç, Anadolu Ajansı’nın Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilişkin “çok önemli bir arşiv kaydı” oluşturduğunu ifade etti.


Dolunay ve Akıncı

Kırlangıç, AA’nın “çok tecrübeli ve köklü bir kurum” olduğunu belirterek habercilik alanında da dünya çapında önemli görevler üstlendiğini söyledi.


Sahada isyan

AA’nın dünyadaki gelişmelere ilişkin önemli bir arşiv kaydı oluşturduğunu dile getiren Kırlangıç, “Son Filistin ve Gazze olaylarında da bunu bariz bir şekilde gördük. Bu açıdan da Anadolu Ajansı’nı tebrik ederim." dedi.


Dağlar arasında

Kırlangıç, haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan’ın “Dolunay ve Akıncı”, spor kategorisinde Sergei Gapon’un “Sahada isyan”, çevre-yaşam kategorisinde de Sayim Harmancı’nın “Dağlar arasında” karelerine oy verdi.


Yanımda ol anne

Gazze: Kanıt kategorisinde Ashraf Amra'nın “Yanımda ol anne” fotoğrafını seçen Kırlangıç, Deprem: Umut kategorisinde ise tercihini Mustafa Seven'in “Şükür” karesinden yana kullandı.


Şükür

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