Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un, "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi “Hayata tutunanlar” oldu
Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Onur, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyip, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" kategorilerinde oy kullandı.
Hayata tutunanlar
Haber kategorisinde, Akdeniz’de tekneleri alabora olan göçmenlerin yer aldığı ve Valeria Ferraro tarafından çekilen “Hayata tutunanlar” fotoğrafını beğenen Onur, çevre ve yaşam kategorisinde Bestami Bodruk’a ait “Masalcı nine ve Muciddin amca” fotoğrafına oy verdi.
Masalcı nine ve Muciddin amca
Son olarak spor kategorisindeki tercihini gerçekleştiren Renay Onur, Elif Öztürk Öngöncü’nün çektiği “Zaferin yumrukları” adlı fotoğrafı oyladı.
Zaferin yumrukları
Spor kategorisinde zorlanmadığını ama diğer kategorileri seçmenin kendisi için zor olduğunu ifade eden Onur, "Bu oylamaya katıldığımda her zaman keyifli bir gün oluyor. Çünkü bütün seneyi düşünme şansı veriyor. En kolay seçtiğim spor kategorisi oldu. Elif Öztürk Özgöncü’nün fotoğrafı bu. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda çekmiş. Benim de izlediğim bir şampiyonaydı. Bence Türk spor tarihinde unutulmayacak günlerden birisi. Neredeyse tüm sıkletlerde kadınlarımız şampiyonluk yaşadı ve takım olarak da şampiyon oldu. Elif Hanım’ın hepsini bir kareye sığdırmış olması, benim de bu fotoğrafı seçmemi sağladı. Çok güzel bir fotoğraf olmuş." ifadelerini kullandı.
Çevre ve yaşam kategorisinde beğendiği "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğrafında konunun kendisini çok etkilediğini söyleyen Onur, "Zorlandığım kategorilerden birisi çevre ve yaşam oldu. Bestami Bodruk’un Masalcı Nine fotoğrafını seçtim. Konu beni çok etkiledi. Türkiye’nin doğusu, eğitim ve çocuk bir kare içinde. Bunu da unutulmayacak şekilde yapmış ve bunu çok beğendim." açıklamasını yaptı.
Son olarak haber kategorisinde seçtiği fotoğrafı yorumlayan Spor İstanbul Genel Müdürü Onur, şunları söyledi:
"Maalesef yıl içinde dünyanın her yerinden kötü haberler alıyoruz. Hem kalbe dokunan hem de insana dokunan fotoğrafları görme imkanı buldum. Seçtiğim kare göçmenlerle ilgiliydi. Türkiye ve dünyadaki tüm ülkeleri ilgilendiren bir soruna parmak basan, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan göçmenlerin bu seyahatleri sırasında yaşadıklarının tek bir karede anlatılması beni etkiledi. Bu fotoğrafta yüzler görünmüyor ama 40-50 kişinin yaşam mücadelesi verdiğini görüyoruz. Göçmen sorununu anlattığı için bu kareyi seçtim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.