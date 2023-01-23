Dolar
18.81
Euro
20.42
Altın
1,922.63
ETH/USDT
1,620.00
BTC/USDT
22,779.00
BIST 100
5,530.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un, "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi “Hayata tutunanlar” oldu

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bozhan Memiş   | 23.01.2023
Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un, "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi “Hayata tutunanlar” oldu

İstanbul

Onur, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyip, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" kategorilerinde oy kullandı.


Hayata tutunanlar

Haber kategorisinde, Akdeniz’de tekneleri alabora olan göçmenlerin yer aldığı ve Valeria Ferraro tarafından çekilen “Hayata tutunanlar” fotoğrafını beğenen Onur, çevre ve yaşam kategorisinde Bestami Bodruk’a ait “Masalcı nine ve Muciddin amca” fotoğrafına oy verdi.


Masalcı nine ve Muciddin amca

Son olarak spor kategorisindeki tercihini gerçekleştiren Renay Onur, Elif Öztürk Öngöncü’nün çektiği “Zaferin yumrukları” adlı fotoğrafı oyladı.


Zaferin yumrukları

Spor kategorisinde zorlanmadığını ama diğer kategorileri seçmenin kendisi için zor olduğunu ifade eden Onur, "Bu oylamaya katıldığımda her zaman keyifli bir gün oluyor. Çünkü bütün seneyi düşünme şansı veriyor. En kolay seçtiğim spor kategorisi oldu. Elif Öztürk Özgöncü’nün fotoğrafı bu. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda çekmiş. Benim de izlediğim bir şampiyonaydı. Bence Türk spor tarihinde unutulmayacak günlerden birisi. Neredeyse tüm sıkletlerde kadınlarımız şampiyonluk yaşadı ve takım olarak da şampiyon oldu. Elif Hanım’ın hepsini bir kareye sığdırmış olması, benim de bu fotoğrafı seçmemi sağladı. Çok güzel bir fotoğraf olmuş." ifadelerini kullandı.

Çevre ve yaşam kategorisinde beğendiği "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğrafında konunun kendisini çok etkilediğini söyleyen Onur, "Zorlandığım kategorilerden birisi çevre ve yaşam oldu. Bestami Bodruk’un Masalcı Nine fotoğrafını seçtim. Konu beni çok etkiledi. Türkiye’nin doğusu, eğitim ve çocuk bir kare içinde. Bunu da unutulmayacak şekilde yapmış ve bunu çok beğendim." açıklamasını yaptı.

Son olarak haber kategorisinde seçtiği fotoğrafı yorumlayan Spor İstanbul Genel Müdürü Onur, şunları söyledi:

"Maalesef yıl içinde dünyanın her yerinden kötü haberler alıyoruz. Hem kalbe dokunan hem de insana dokunan fotoğrafları görme imkanı buldum. Seçtiğim kare göçmenlerle ilgiliydi. Türkiye ve dünyadaki tüm ülkeleri ilgilendiren bir soruna parmak basan, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan göçmenlerin bu seyahatleri sırasında yaşadıklarının tek bir karede anlatılması beni etkiledi. Bu fotoğrafta yüzler görünmüyor ama 40-50 kişinin yaşam mücadelesi verdiğini görüyoruz. Göçmen sorununu anlattığı için bu kareyi seçtim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması İstanbul'da protesto edildi
Milli Savunma Bakanı Akar: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda kızıl tuygunun yılan avı görüntülendi
Karabük'te 10 binden fazla öğrenci yemeğe ücret ödemeyecek
Türkiye Yazarlar Birliği: İsveç Dışişleri Bakanı ifade özgürlüğü hususunda filozof Spinoza'yı okusun

Benzer haberler

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un, "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi “Hayata tutunanlar” oldu

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un, "Yılın fotoğrafları" oylamasında tercihi “Hayata tutunanlar” oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Teleradyo Kompleksi Başkanı Kajibayeva'nın tercihi "Kökbörü" fotoğrafı oldu

AA personeline "Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil" eğitimi

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
Ticaret Bakanı Muş'un tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraf oldu

Ticaret Bakanı Muş'un tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraf oldu
'Anadolu Müzik Grubu' ilk konserini mesai arkadaşlarına verdi

'Anadolu Müzik Grubu' ilk konserini mesai arkadaşlarına verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet