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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Sinop Valisi Karaömeroğlu 'Dolunayın güzelliği'ni seçti

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 07.12.2021
Sinop Valisi Karaömeroğlu 'Dolunayın güzelliği'ni seçti Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu / AA

Sinop

Vali Karaömeroğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" adlı fotoğrafını seçen Karaömeroğlu, yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Dmitriy Colubovich'in "Uçan Hollandalı" başlıklı karelerine oy verdi.

Karaömeroğlu, AA'nın yine çok başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, "Fotoğraf seçerken zorlandım. Emeği geçen arkadaşları tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma olmuş. Tüm AA çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.

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