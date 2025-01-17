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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Siirt'te inşaat işçileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Siirt'te inşaatta çalışan işçiler, mühendisler ve teknikerler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fecri Barlık  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Siirt'te inşaat işçileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Kentte, "akıllı hastane" modeli ve yatay mimari anlayışıyla projelendirilen 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının inşasında görevli işçiler, mühendisler ve teknikerler AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İnşaat işçileri, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yıl Filistin" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafına oy verdi.

Proje müdürü inşaat mühendisi Mithat Demircan, AA muhabirine, mesai arkadaşlarıyla en beğendikleri fotoğrafları seçtiklerini söyledi. AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Demircan, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ettiklerini belirtti.

İnşaat mühendisi Nazlıcan Gül de her biri farklı bir anlam içeren fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandıklarını ifade etti. Fotoğrafların çok güzel olduğunu dile getiren Gül, "Hepsi büyük bir emekle çekilmiş kareler." ifadesini kullandı.

Saha şefi inşaat teknikeri Sefa Yavuz da oylamaya katılmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Yavuz, oylamaya sunulan fotoğrafların dünyanın farklı yerlerinde çekilen çok güzel kareler olduğunu ifade ederek, AA ailesine bu çalışmasından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

İnşaat işçisi Naci Arslan da oylamaya mesai arkadaşlarıyla katıldığını anlatarak, "Fotoğrafları beğendik. Çok güzel fotoğraflar vardı ve hepsi birbirinden güzeldi. Muhabirlerin eline sağlık." dedi.

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