Siirt Valisi Kızılkaya: Türk basınının köklü çınarlarından Anadolu Ajansı güvenilir haberin adresi
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Siirt
Vali Kızılkaya, mesajında, Türk basınının köklü çınarlarından Anadolu Ajansının güvenilir haberin adresi olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını kutlayan Kızılkaya, mesajında şunları kaydetti:
"Kurtuluş Savaşı'mızın en zorlu dönemlerinde, milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, aradan geçen bir asrı aşkın sürede ilkeli, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla dünyanın en saygın basın kuruluşlarından biri olmuştur. Anadolu Ajansı, hem ulusal hem de uluslararası alanda yaptığı yayınlarla, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenmekte, aynı zamanda mazlum ve mağdur coğrafyaların sesini dünya kamuoyuna aktarma noktasında da stratejik bir rol oynamaktadır. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, Ajans'ın bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.