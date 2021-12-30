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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Sanatçı Emel Göksu 'Görme Engellilerin Dayanışması'nı seçti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Emel Göksu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 30.12.2021
Sanatçı Emel Göksu 'Görme Engellilerin Dayanışması'nı seçti Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Ankara

Sanatçı Göksu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Göksu, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme Engellilerin Dayanışması" ile Fabio Teixeira'nın "Mezarlıkların Çocuk İşçileri", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Baskın" ve Sefa Karacan'ın "Çaresiz Bekleyiş", spor kategorisinde ise Mert Alper Derviş'in "Donmuş Gölde Buz Hokeyi" ile Sıraç Karadeniz'in "Yerel Kayakçılar" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını ve çalışmaların hepsinin sanatsal açıdan zengin olduğunu belirten Göksu, "Hepsi ayrı ayrı çok güzel ve başarılı. Fotoğrafların hepsinin bir mesajı var. Hüzünlendiren fotoğraflar da oldu. Anadolu Ajansını ve yarışmaya emek veren herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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