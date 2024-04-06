Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,336.00
BTC/USDT
68,010.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yaşam

Sakarya'da paraşütçüler AA'nın kuruluşunun 104. yılını kutladı

Sakarya'da adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Kırantepe'de paraşütçüler, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü havada kutladı.

Ömer Faruk Cebeci  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Sakarya'da paraşütçüler AA'nın kuruluşunun 104. yılını kutladı Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Serdivan ilçesindeki, uçuşa elverişli olması ve büyükşehirlere yakınlığıyla yılın büyük bölümünde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan ekip, AA flamasıyla uçuş gerçekleştirdi.

Fenomen Hava Sporları Kulübü aracılığıyla gerçekleştirilen uçuşta, AA flaması gökyüzünde dalgalandırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı
YSK, 2 ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verdi
TFF Heyeti, İslahiye ve Nurdağı'ndaki konteyner kentleri ziyaret etti
Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov: Türkiye'deki derneklere destek vermeye her zaman hazırız
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilatın ilk gününde de yangın tehlikesi atlatılmış

Benzer haberler

Sakarya'da paraşütçüler AA'nın kuruluşunun 104. yılını kutladı

Sakarya'da paraşütçüler AA'nın kuruluşunun 104. yılını kutladı

Anadolu Ajansı 104'üncü yaşında Ata'nın huzurunda

AA’nın 104. kuruluş yıldönümü mesajları

TFF, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı

TFF, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı 104. yaşını kutluyor

Anadolu Ajansı 104. yaşını kutluyor
Valiler, AA’nın 104. kuruluş yıldönümünü kutladı

Valiler, AA’nın 104. kuruluş yıldönümünü kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet