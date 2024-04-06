Sakarya'da paraşütçüler AA'nın kuruluşunun 104. yılını kutladı
Sakarya'da adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Kırantepe'de paraşütçüler, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü havada kutladı.
Sakarya
Serdivan ilçesindeki, uçuşa elverişli olması ve büyükşehirlere yakınlığıyla yılın büyük bölümünde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan ekip, AA flamasıyla uçuş gerçekleştirdi.
Fenomen Hava Sporları Kulübü aracılığıyla gerçekleştirilen uçuşta, AA flaması gökyüzünde dalgalandırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.