Rafadan Tayfa'dan 'Hayri' ve 'Kamil' AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
TRT Çocuk ekranında yayınlanan Rafadan Tayfa adlı çizgi filmin kahramanları Hayri ve Kamil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Oylamaya ilişkin görüntü, TRT Çocuk'un sosyal medya hesabından, "Kahramanlarımız Hayri ve Kamil de haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflar için oylarını kullandı." mesajıyla paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.