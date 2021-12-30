Dolar
13.31
Euro
15.07
Altın
1,813.13
ETH/USDT
3,747.90
BTC/USDT
47,616.00
BIST 100
1,863.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Rafadan Tayfa'dan 'Hayri' ve 'Kamil' AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

TRT Çocuk ekranında yayınlanan Rafadan Tayfa adlı çizgi filmin kahramanları Hayri ve Kamil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İsa Toprak   | 30.12.2021
Rafadan Tayfa'dan 'Hayri' ve 'Kamil' AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Ankara

Oylamaya ilişkin görüntü, TRT Çocuk'un sosyal medya hesabından, "Kahramanlarımız Hayri ve Kamil de haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflar için oylarını kullandı." mesajıyla paylaşıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti
İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan, Çin'in salgınla mücadele stratejisini şekillendirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 823 bine yaklaştı
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında

Benzer haberler

Rafadan Tayfa'dan 'Hayri' ve 'Kamil' AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Rafadan Tayfa'dan 'Hayri' ve 'Kamil' AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

TRT Çocuk'un sinema filmi 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' 7 Ocak'ta vizyona girecek