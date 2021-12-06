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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında favorisi 'Çaresiz Bekleyiş' oldu

Prof. Dr. Aziz Sancar, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber kategorisinde "Çaresiz Bekleyiş", sporda "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde ise "Dolunayın güzelliği" karesini seçti.

Ruslan Rehimov   | 06.12.2021
Prof. Dr. Aziz Sancar'ın AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında favorisi 'Çaresiz Bekleyiş' oldu

Bakü

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sancar, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz Bekleyiş" fotoğrafını seçen Sancar, sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesini oyladı.

Sancar, yaşam kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" karesini seçti. Türk milliyetçisi olduğunu belirten Sancar, yaşam kategorisinde tercih ettiği karede Türk bayrağının da yer almasının etkili olduğunu ifade etti. 

Tüm fotoğrafları beğendiğini ifade eden Sancar, dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin sesi olan AA ile gurur duyduğunu vurguladı.


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