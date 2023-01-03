Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Valdez, "haber", "çevre-yaşam" ile "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.
Büyükelçi Valdez, "spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi.
Yüzücü
Oylamada yer alan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu vurgulayan Valdez, ancak verdiği mesajla söz konusu fotoğrafın "muhteşem" olduğunu söyledi.
Geleneksel hale gelen fotoğraf oylaması için AA'yı tebrik eden Büyükelçi, "Bu yılki fotoğraflar da tıpkı geçen yılkiler gibi çok iyi çekilmiş ve çok güzel fotoğraflar. En zor olan kısmı da bu güzel fotoğraflar arasından bir tane seçmek." dedi.
Valdez, "Yüzücü" fotoğrafını seçtiğini belirterek "(Fotoğraftaki genç) Spor yapmasının haricinde birçok zorlukla yüzleşiyor. Bu da gençler, yaşlılar ve çocuklar için özel bir örnek oluşturuyor. Hepimizin spor yapmasının gerekli olduğunu kanıtlıyor. Yapmamız gereken şeyler için belli başlı şeylerden fedakarlık etmemiz gerektiğini bizlere kanıtlayan bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükelçi Valdez, "haber" kategorisinde de oyunu Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Kömür karası gözyaşları
Bu kategorideki fotoğrafların da "muhteşem" olduğunu ifade eden Valdez, bazı fotoğrafların "insan olmanın zorluklarını", bazılarının da doğanın ve teknolojinin güzelliklerini gösterdiğini söyledi.
Valdez, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından çekilen söz konusu fotoğrafı seçme sebebine ilişkin, "Bu bölgede yaşanan bu trajedi beni çok derinden etkiledi. Orada mahsur kalan madencileri de kendi yakınlarımmış gibi hissettim. Onların ne durumda olduğunu öğrenmek için ben de sabırsızlıkla haberlerini bekledim." ifadelerini kullandı.
Batı Karadeniz bölgesini kendisine çok yakın bulduğunu aktaran Valdez, bu bölgeyi defalarca ziyaret etme fırsatı bulduğunu söyledi.
Valdez, söz konusu bölgenin çok hızlı geliştiğini, ülkesinin de bu bölgeyle alakalı birçok işbirliğinde bulunduğunu belirterek gelecek dönemde de bu bölgede tıbbi bitkilerle alakalı bir çalışma yürüteceklerini aktardı.
"Türkiye'nin ne kadar gelişmiş teknolojiye sahip olduğunu da gözler önüne seriyor"
"Çevre-yaşam" kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" başlıklı fotoğrafına oy veren Büyükelçi, "Bu bölüm çok önemli. Çünkü çevre konusu bizim geleceğimiz anlamına geliyor. Çevreye özen göstermezsek, çevreyle ilgilenmezsek geleceğimizin olmayacağı anlamına gelir." dedi.
Havadan müdahale
Kendisinin de gönüllü itfaiyeci olduğunu kaydeden Valdez, bu fotoğrafı seçme nedenine ilişkin, "Yalnızca Paraguaylı gönüllü itfaiyeci olduğum için değil, bölgedeki orman yangınlarında orada bulunmuş olmam nedeniyle de (bu fotoğrafı) seçmem gerekir. Biz de burada gönüllü itfaiyecilerden bir kişiyi kabul ettik. Kendisi orman yangınlarıyla mücadele etmek için buradaydı." ifadelerini kullandı.
Valdez, şu anda Paraguay'ın orman yangınlarından muzdarip durumda olduğuna dikkati çekerek bunların çevreye ilgi gösterilmemesi nedeniyle iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar olduğunu söyledi.
Büyükelçi, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer bölgelerinde ve Paraguay'da olan iklim değişikliğiyle alakalı sorunları gözler önüne seren bir fotoğraf olduğu için bunu seçtim. Çok özel bir anda çekilmiş bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.
Fotoğraf sahibini, itfaiyecileri ve pilotu tebrik eden Valdez, "Bu tip orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin ne kadar gelişmiş teknolojiye sahip olduğunu da gözler önüne seriyor." ifadesini kullandı.
Valdez, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla oylama sayfasına eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" ağaçlandırma kampanyasına katılarak bir fidan sahiplendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.