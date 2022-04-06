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Kurumsal Haberler

Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de sıcak hava balonuna, Anadolu Ajansının (AA) 102'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart asıldı.

Sebahatdin Zeyrek   | 06.04.2022
Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Denizli

Güneşin doğuşuyla Pamukkale'de gökyüzüne yükselen 17 sıcak hava balonu, çoğunluğu yabancı turistlerle yaklaşık bir saat "beyaz cennetin" semalarında süzüldü.

Balonlardan birine ise "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart asıldı.

Güney Kore'den gelen bir kafile de AA'nın kuruluş yıl dönümünü alkışlarla kutladı.

Pamukkale Balon Genel Müdürü Muhammet Kaplan, kurulduğu günden bu yana Anadolu'nun sesi olan AA'ya doğru ve tarafsız yayıncılığı için teşekkür ettiklerini belirterek, "102 yıldır bu görevi başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

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