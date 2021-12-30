Dolar
13.16
Euro
14.86
Altın
1,802.26
ETH/USDT
3,713.40
BTC/USDT
47,276.00
BIST 100
1,881.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini kabul etti. -VTR-
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Oyuncu Berke Üzrek 'Hayvanların can dostu'na oy verdi

Oyuncu Berke Üzrek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Türkyılmaz   | 30.12.2021
Oyuncu Berke Üzrek 'Hayvanların can dostu'na oy verdi

İstanbul

"Gurbetçiler", "Yalancı Romantik", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" ve "Düşler ve Umutlar"ın da aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan Üzrek, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Üzrek, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, Filistinlilerin yaşam mücadelesini yansıttığı "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Johannes Christo'nun "Hayvanların can dostu" başlıklı fotoğrafı seçen oyuncu, spor kategorisinde ise "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafı oyladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor
Kovid-19 vaka sayısı artan Ordu'da 'ev ziyaretlerine ara verin' çağrısı

Benzer haberler

Diriliş Ertuğrul'un 'Ömer'i Reshad Strik 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Diriliş Ertuğrul'un 'Ömer'i Reshad Strik 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Emine Erdoğan, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında seçimini yaptı

Oyuncu Berke Üzrek 'Hayvanların can dostu'na oy verdi

Adalet Bakanı Gül'ün tercihi 'Karlı yolları 'aşı'yorlar' fotoğrafı oldu

Adalet Bakanı Gül'ün tercihi 'Karlı yolları 'aşı'yorlar' fotoğrafı oldu
Tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas'ın tercihi 'İstanbul ve hilal'

Tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas'ın tercihi 'İstanbul ve hilal'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in tercihi 'Rüzgarın cambazları' oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in tercihi 'Rüzgarın cambazları' oldu