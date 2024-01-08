Dolar
29.89
Euro
32.72
Altın
2,020.28
ETH/USDT
2,265.00
BTC/USDT
45,077.00
BIST 100
7,777.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. VTR
logo
Kurumsal Haberler

Ortodoks Haham Sofer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması sırasında gözyaşlarını tutamadı

İngiltere'de yaşayan din adamlarından Ortodoks Yahudi Haham Haim Sofer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Ortodoks Haham Sofer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması sırasında gözyaşlarını tutamadı

Londra

İngiltere'de yaşayan din adamlarından Ortodoks Yahudi Haham Haim Sofer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Beck, "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oylaması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlükleriyle İsrail'i protesto etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
İBB Başkan adayı Kurum, Eyüpsultan ve Fatih'te esnafı ziyaret etti

Benzer haberler

Ortodoks Haham Sofer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması sırasında gözyaşlarını tutamadı

Ortodoks Haham Sofer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması sırasında gözyaşlarını tutamadı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ın, "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Bekleyiş" oldu

AA "Yılın Kareleri" oylaması başladı

AA "Yılın Kareleri" oylaması başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet