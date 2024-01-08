Ortodoks Haham Sofer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması sırasında gözyaşlarını tutamadı
İngiltere'de yaşayan din adamlarından Ortodoks Yahudi Haham Haim Sofer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Londra
İngiltere'de yaşayan din adamlarından Ortodoks Yahudi Haham Haim Sofer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Beck, "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oylaması sırasında gözyaşlarını tutamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.