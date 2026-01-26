Dolar
Kurumsal Haberler

Öğretmenlerden AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezine ziyaret

İstanbul'da görev yapan bazı öğretmenler, ziyaret ettikleri Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Uluslararası Haber Merkezinde "Sosyal Medya Haberciliği" hakkında bilgi aldı.

Ferhat Yasak  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Öğretmenlerden AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezine ziyaret Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri Yeni Medya ve Gazetecilik Atölyesi Koordinatörü Ramazan Mut ve beraberindeki 20 kişi Haber Merkezini ziyaret etti.

Öğretmenler, birimleri gezerek ajans haberciliği hakkında bilgi aldı.

AA Sosyal Medya Haberleri Müdürlüğü Başmuhabiri Oğuzhan Çal, ziyarete gelen öğretmenlere "Sosyal Medya Haberciliği" başlıklı sunum yaptı.

Çal, sunumda sosyal medya kullanımı ve sosyal medya haberciliğiyle ilgili bilgiler paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri Yeni Medya ve Gazetecilik Atölyesi Koordinatörü Mut, AA muhabirine, ajans haberciliğinin nasıl yapıldığını yerinde görmeleri ve perspektif kazanmaları amacıyla öğretmenlere yönelik gezi düzenlediklerini ifade etti.

Öğretmenlerin her yıl birçok etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Mut, amaçlarının öğretmenlerin bilgileri haber mantığı içerisinde sosyal medyaya doğru şekilde aktarabilmeleri olduğunu kaydetti.

Mut, "Haberlerinin ilgili yerlere ulaşabilmesi açısından sosyal medya mantığını, nelerin haber yapılıp yapılamayacağını, nasıl bir dil kullanacaklarını daha iyi öğrenebilmeleri için böyle bir organizasyon yapmaya çalıştık. AA da bu konuda öğretmenlerimize gereken bilgileri verdi." diye konuştu.

