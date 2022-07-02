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Kurumsal Haberler

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA heyetini kabul etti

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

02.07.2022
New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA heyetini kabul etti

New York
Ziyarette AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan, Başkonsolos Özgür'e AA'nın yeni dönem faaliyetleri ve ABD’deki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkonsolos Reyhan Özgür de ajansın çalışmalarını ve haberlerini büyük takdirle takip ettiğini söyledi ve özellikle Türkevi'nde gerçekleştirilen faaliyetleri kamuoyuna ulaştırma konusunda AA’ya teşekkür etti.

Ziyarete, AA Amerika Haberleri Editörlüğü görevini yeni devralan Can Hasasu ile editörlük görevini devreden Hakan Çopur da katıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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