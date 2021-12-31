Dolar
13.23
Euro
15.07
Altın
1,825.87
ETH/USDT
3,716.30
BTC/USDT
47,020.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Müzisyen, şair ve yazar Mustafa Demirci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Esad Şani   | 31.12.2021
Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Istanbul

Müzisyen, şair ve yazar Mustafa Demirci, Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde en beğendikleri kareleri seçti.

Yılın Fotoğrafları 2021    

Demirci, ''Haber'' kategorisinde seçtiği Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" fotoğrafına ilişkin, "Bu fotoğraf mazlum bir annenin acı dolu dünyasını hikaye etmişçesine etkileyici." ifadesini kullandı.


Annenin feryadı

''Yaşam'' kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" fotoğrafı için oy kullanan Demirci, "Yeni yılda iyi bir çadıra sahip olmayı dileyen mülteci çocukların dramını fotoğraflarla yansıtan AA'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.


İdlib’deki kamplarda zorlu yaşam

Demirci, ''Spor'' kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını oylayarak, "Ata sporumuz okçuluk dalında gösterdiği başarı ile Mete Gazoz'un göğsümüzü kabartan görüntüsü başucu levhamız olmalı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 8 ay sonra 40 binin üzerine çıktı
Bakan Koca: Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı, bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti
2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı

Benzer haberler

Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Eşref Ziya Terzi, tercihini 'İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam' fotoğrafından yana yaptı

Hamas yöneticilerinden 'İsmail Rıdvan' Mucize kurtuluş karesini seçti

Katarlı ünlü ressam Meadıd, 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı

Katarlı ünlü ressam Meadıd, 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı
Birol Güven, tercihini 'Ciğerlerimiz yandı' fotoğrafından yana yaptı

Birol Güven, tercihini 'Ciğerlerimiz yandı' fotoğrafından yana yaptı
Lübnan Çevre Bakanı Yasin tercihini "İdlibli gencin yürüme hayali"nden yana yaptı

Lübnan Çevre Bakanı Yasin tercihini "İdlibli gencin yürüme hayali"nden yana yaptı