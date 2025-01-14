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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Muş'ta tandırda ekmek pişiren kadınlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muş'ta tandırda ekmek pişiren kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbrahim Yaldız  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Muş'ta tandırda ekmek pişiren kadınlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muş

Kente 30 kilometre uzaklıktaki Yücetepe köyünde yaşayan kadınlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Gerald Anderson'un "Protestocular" fotoğraflarını seçen kadınlar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1", Costas Baltas'ın "Kanıksamış", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", Halil Sağırkaya'nın "Yaprak yolu" ile "Spor" kategorisinde Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" karesine oy verdi.

Geri dönüş

Protestocular

Fotoğrafları oylayan kadınlardan Gül Akçan, "Anadolu Ajansının düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldık. Ben de oyumu kullandım. Çok güzel fotoğraflar var, çekenleri tebrik ediyorum." dedi.

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