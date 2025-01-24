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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Muş'ta kadın hemşireler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muş Devlet Hastanesinde görevli kadın hemşireler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbrahim Yaldız  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Muş'ta kadın hemşireler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Hastanenin farklı birimlerinde görev yapan 4 kadın hemşire, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'ın "Bayram" fotoğraflarını seçen hemşireler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Samir Jordamovic'un "Ağa takılanlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarına oy verdi.

Plastik cerrahi servisi sorumlusu hemşire Gökçe Ekici, arkadaşlarıyla AA'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldıklarını belirterek, "Fotoğraflar çok güzeldi, seçerken zorladık. Umarım seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur. Günlük hayata yönelik çok güzel kareler var. Fotoğrafları çekenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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