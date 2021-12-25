MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, haber kategorisinde 'Yorgun Kahramanlar' başlıklı fotoğrafı tercih etti
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Asmalı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Asmalı, "haber" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesini gösteren "Yorgun Kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam" kategorisinde ise Asmalı, Bestami Bodruk'un Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Süer ailesinin, anneleri ölen 7 kirpi yavrusuna bebekleri gibi baktıklarını yansıtan "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğrafı tercih etti.
Asmalı, "Spor" kategorisinde de oyunu, Ali Atmaca'nın HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun yaşadığı sevinci gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Haber, spor ve yaşam alanında öne çıkan kareler arasından seçimimizi yaptık. Unutulmayacak anları milyonlarla buluşturan ve sundukları içeriklerle birçok duyguyu farklı perspektiften anlatan tüm foto muhabirlerimizi kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.