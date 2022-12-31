MKE Ankaragücü oyuncularının "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Kırmışlar kalbini"
MKE Ankaragücü oyuncuları Atakan Rıdvan Çankaya ve Bahadır Han Güngördü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Atakan ve Bahadır, "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerinde oy kullandı.
Atakan, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", "çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını tercih etti.
Arjantin yola devam ediyor
Kaleci Bahadır ise "spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Arjantin yola devam ediyor", "haber" kategorisinde Ayman Yaqoob'un "Ateş topu", "çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafına oy verdi.
Kömür karası gözyaşları
Kırmışlar kalbini
Şampiyonlar
Ateş topu
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