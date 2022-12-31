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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

MKE Ankaragücü oyuncularının "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Kırmışlar kalbini"

MKE Ankaragücü oyuncuları Atakan Rıdvan Çankaya ve Bahadır Han Güngördü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Halil İbrahim Avşar   | 31.12.2022
MKE Ankaragücü oyuncularının "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Kırmışlar kalbini"

Ankara

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Atakan ve Bahadır, "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Atakan, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", "çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını tercih etti.


Arjantin yola devam ediyor

Kaleci Bahadır ise "spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Arjantin yola devam ediyor", "haber" kategorisinde Ayman Yaqoob'un "Ateş topu", "çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafına oy verdi.


Kömür karası gözyaşları


Kırmışlar kalbini


Şampiyonlar


Ateş topu

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