Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, AA'yı ziyaret etti
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Hamami'yi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, AA'nın uluslararası haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında Büyükelçi Hamami'ye bilgi verdi.
Uluslararası basın kuruluşlarında en çok referans gösterilen haber ajansı olmanın, AA'nın temel yaklaşımı olduğunu söyleyen Karagöz, bu vizyonla çalıştıklarını ifade etti.
AA'nın çalışmalarına dair sunum yapan Özhan da Büyükelçi Hamami'ye, AA’nın küresel ölçekteki haber ağını ve akışını anlattı.
AA'nın çalışmalarını Türkiye ve dünyadaki birçok gelişme konusunda takip ettiklerini aktaran Hamami, kültür ve turizm gibi alanlarda Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi için işbirliğinin önemine işaret etti.
Hamami, görüşmenin ardından AA'nın anı defterini imzaladı. Sonrasında AA Genel Müdürü Karagöz ve Büyükelçi Hamami'nin karşılıklı hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.