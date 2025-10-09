Dolar
Kurumsal Haberler

MINDS International'ın 39. Konferansı ve Olağanüstü Genel Kurulu Roma'da yapıldı

MINDS International'ın 39. Konferansı ve Olağanüstü Genel Kurulu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de katılımıyla İtalya’nın başkenti Roma'da yapıldı.

Barış Seçkin  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
MINDS International'ın 39. Konferansı ve Olağanüstü Genel Kurulu Roma'da yapıldı Fotoğraf: Davide Lanzilao/AA

Roma

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 39. Konferansı ve Olağanüstü Genel Kurulu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de katılımıyla İtalya’nın başkenti Roma'da yapıldı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Karagöz'e AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel eşlik etti.

Haber ajanslarının yönetim kurulu, editoryal, strateji, teknoloji ve satış gibi ilgili tüm alanlarından üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferansta sektörün geleceği ele alındı.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen "Geleceğe Güven Haberi: Bağımsızlık, Yenilik, Büyüme" temalı konferansta, AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Yüksel, "Algoritmik Monoliti Yıkmak: Haber Ajanslarının Dijital Medya Hegemonyasına NSosyal ile Meydan Okuması" başlığıyla bir sunum yaptı.

Yüksel sunumunda, dijital medya platformlarının, bilgi paylaşımının temel araçları haline gelmiş olsa da, çoğu zaman kısıtlamalar getirdiğine, şeffaflıktan uzak kaldığına ve dezenformasyonun yayılmasına zemin hazırlayabildiğine dikkati çekti.

Yüksel, bu sorunlara karşı, bağımsız bilgi paylaşım platformlarının geliştirilmesine AA olarak katkı verdikleri bağımsız bir sosyal medya projesi olan NSosyal gibi ağlara da artık daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yüksel, böylece dürüstlüğün korunması ve güvenin tesis edilmesinin mümkün olacağını vurguladı.

Olağanüstü Genel Kurul da yapıldı

Konferansın ardından, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ün de katılımıyla MINDS Olağanüstü Genel Kurulu da yapıldı.

MINDS International, daha önce Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir projenin ardından Eylül 2007'de dernek olarak kuruldu. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan MINDS, medyanın küresel ölçekte dijitalleşmesini ve halka yönelik yenilikçi medya hizmetlerinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, Reuters, Alman Haber Ajansı (DPA), The Associated Press (AP) ve The Canadian Press (CP) gibi haber ajansları MINDS International'ın üyeleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
