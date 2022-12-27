Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında favorisi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Şampiyonlar
Spor kategorisinde tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafından yana kullanan Dere, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammad Said'in "Mülteci kışı" başlıklı karelerine oy verdi.
TOGG’un ilk yolculuğu
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Mülteci kışı