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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında favorisi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fırat Taşdemir   | 27.12.2022
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında favorisi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Ankara

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Şampiyonlar

Spor kategorisinde tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafından yana kullanan Dere, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammad Said'in "Mülteci kışı" başlıklı karelerine oy verdi.


TOGG’un ilk yolculuğu


Mülteci kışı

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