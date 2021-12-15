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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu'nun tercihi 'İstanbul ve hilal' oldu

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emrah Oktay   | 15.12.2021
Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu'nun tercihi 'İstanbul ve hilal' oldu Fotoğraf: Yasin Aras / AA

İstanbul

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Serap, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kumite 55 kiloda mücadele milli sporcu, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" adlı fotoğrafını seçen Serap Özçelik Arapoğlu, spor kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın çektiği ve milli güreşçi Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.

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