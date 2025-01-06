Dolar
35.32
Euro
36.69
Altın
2,633.89
ETH/USDT
3,682.40
BTC/USDT
100,932.00
BIST 100
10,086.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Tekin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bakan Tekin, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Yaşam" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin Gücü" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Hussain Ali'nin "Çamur Deryası" fotoğrafından, "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafından yana kullandı.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt" fotoğrafını oylayan Tekin, "Asrın en feci olaylarından bir tanesi, siyaseten de insani olarak da... Bir taraftan bu tür totaliter yapılara karşı halkların, toplumun bilince geçmesi mutluluk verici ama can kayıpları, yaşananlar, hepsi üzüntü verici şeyler. Bir insanlık dramı var burada. Bunun belki bütün dünya tarafından sizin aracılığınızla duyurulmuş olması iyi olacaktır. O yüzden burada bunu seçiyorum." dedi.

Tekin, yıl içinde birden fazla ilgi çeken, üzen ya da sevindiren olay yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her birini yaşadıkça bir öncekini unutuyoruz. Eskiden medya organları almanak adıyla bize yılı hatırlatan yayınlar yapıyorlardı. Gerçekten de bir an böyle hafızalarımızı canlandırıyorduk. Anadolu Ajansının fotoğraf yarışmasıyla ilgili başlattığı gelenek de yıl içerisinde yaşadıklarımızı unutmamamızı sağlayan, yaşadıklarımızı bize hatırlatan bir gelenek. O yüzden bu klasik medya geleneğini sürdürmeniz açısından, almanaktan başlayan medya geleneğini sürdürmeniz çok kayda değer. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu gelenekselleşmiş şeyler çok uzun yürür, biz de elimizden geldiğince katkı vermek isteriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Harran Üniversitesi güz çiğdeminin yeni türünü literatüre kazandırdı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Beyoğlu'nda bir camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

TMD Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Abdullah Öztürk ve Nesim Turan'ın tercihi "Her şeye rağmen" oldu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun tercihi "Buzun üstünde, suyun altında" oldu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun tercihi "Buzun üstünde, suyun altında" oldu
AA "Yılın Kareleri" oylaması için CSO Ada Ankara'da dijital ekran kuruldu

AA "Yılın Kareleri" oylaması için CSO Ada Ankara'da dijital ekran kuruldu
ASELSAN Genel Müdürü Akyol'un, "Yılın Kareleri" oylamasının "Haber" kategorisinde favorisi "Her yer Filistin" oldu

ASELSAN Genel Müdürü Akyol'un, "Yılın Kareleri" oylamasının "Haber" kategorisinde favorisi "Her yer Filistin" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet