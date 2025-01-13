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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Mardin Valisi Akkoyun, "Özgür ülkede ilk namaz" adlı fotoğrafa oy verdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Mardin Valisi Akkoyun, "Özgür ülkede ilk namaz" adlı fotoğrafa oy verdi Fotoğraf: Beşir Şavur/AA

Mardin

Vali Akkoyun, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Akkoyun, daha sonra "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" ve "İsmi silinirken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" ve Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", Belal Khaled'in "Bayram", Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" ve Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarına oy veren Akkoyun, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ile "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Fotoğrafların arkasında büyük bir emek var"

Akkoyun, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Oylamada, faklı kategorilerde birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafların yer aldığını belirten Akkoyun, "Öncelikle fotoğrafların çekilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belki bir küçük kare olarak görüyoruz ama o fotoğrafların arkasında büyük bir emek var. O fotoğrafların arkasında çok önemli hikayeler var. Hayırlı olmasını diliyorum. Anadolu Ajansını da bu anlamlı çalışmadan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

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