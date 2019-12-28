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Kurumsal Haberler

Malatyalı ayakkabı tamircilerinin tercihi 'Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü' oldu

Malatyalı ayakkabı tamircileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Okan Coşkun   | 28.12.2019
Malatyalı ayakkabı tamircilerinin tercihi 'Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü' oldu Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ayakkabı tamircilerinden Vedat Deryol, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil Akşamı" ve spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" adlı fotoğrafına oy verdi. 

Deryol, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Mehmet Ceyhan ise haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli karesini tercih etti.

Ceyhan, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, oylamada birbirinden güzel karelerin olduğunu kaydetti.

Nurullah Mutanlı da haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde ise Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" isimli fotoğrafını oyladı.

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