Malatya Valisi Yavuz: AA kurulduğu ilk günden itibaren milli ve manevi değerlere sahip çıktı
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Malatya
Yavuz, mesajında Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, milletin bağımsızlık mücadelesini verdiği zorlu yıllarda, halkı doğru ve hızlı bilgiyle buluşturmak amacıyla eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının, bugün 105 yıllık köklü geçmişiyle sadece ülkenin değil, dünyanın da saygın haber ajanslarından biri olmayı başardığını belirtti.
Anadolu Ajansının kurulduğu ilk günden itibaren milli ve manevi değerlere sahip çıktığını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:
"Kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yürütmüştür. Milli Mücadele ruhunu taşıyan, halkın sesi ve hakikatin kaynağı olan bu kıymetli kurum, geçmişte olduğu gibi bugün de hem yurt içinde hem de yurt dışında güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle öncü rolünü sürdürmektedir."
AA’nın teknolojik gelişmelere hızla adapte olarak dijital çağın gereklerine uygun yayıncılık anlayışını benimsediğini kaydeden Yavuz, "Anadolu Ajansı, haberin merkezine insanı koyan yaklaşımıyla yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da ses getiren çalışmalara imza atmaktadır. Ülkemizin haklı tezlerini dünyaya duyururken, kriz anlarında, afetlerde, savaş bölgelerinde ve tüm zorlu koşullarda görev yapan basın mensupları, demokrasimizin güçlenmesinde önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu anlamlı günde, Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucularını rahmetle anıyor, geçmişten günümüze ajansın gelişimine katkı sağlayan tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, basın camiamızın bu kıymetli çınarına nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.