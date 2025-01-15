Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Adwani, AA'yı ziyaret etti
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed al Adwani, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Adwani'yi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran ve Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk ağırladı.
Karagöz, AA'nın uluslararası haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında Büyükelçi Adwani'ye bilgi vererek, AA'nın dünyanın birçok bölgesinde aktif şekilde faaliyet gösterdiğini anlattı.
Türkiye'nin bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olduğunu kaydeden Karagöz, Kuveyt'in de Körfez ülkeleri arasında farklı alanlarda öncü bir rolü olduğunu ve Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemini ifade etti.
AA'nın çalışmalarına dair sunum yapan Öztürk de Adwani'ye, AA'nın küresel ölçekteki haber ağını ve akışı hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Adwani AA'nın bölgede aktif ve etkin olduğunu belirterek, Türkiye'nin de özellikle bölgedeki istikrar ve güvenlik için rolünün giderek daha önemli hale geldiğini dile getirdi.
Türkiye-Kuveyt ilişkilerinden bahseden Adwani, ülkesinin çeşitli sektörlerdeki durumuna dair bilgi paylaştı.
Adwani'nin anı defterini imzalamasının ardından AA Genel Müdürü Karagöz Büyükelçiye hediye takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.