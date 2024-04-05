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Kurumsal Haberler

Kütahya Valisi Işın: Anadolu Ajansı ülkemizin dünyadaki sesidir

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Muharrem Cin  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Kütahya Valisi Işın: Anadolu Ajansı ülkemizin dünyadaki sesidir

Kütahya

Işın, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu, Milli Mücadele'den bu yana Türk milletinin sesini dünyaya duyurarak, halkı bilgilendirme görevini üstlendiğini belirtti.

AA'nın 104 yıl boyunca doğruluk ve tarafsızlık ilkeleri ışığında habercilik yapmanın gururunu yaşadığını vurgulayan Işın, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ve Türk basınının gelişimine önemli katkılarda bulunan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna bir kuruluşumuz olarak ülkemizin dünyadaki sesi olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik misyonunu sürdüren Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ajansın kuruluşunda emeği geçen herkesi saygı ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

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