KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: AA dünyanın saygın medya kuruluşlarından biri haline geldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Lefkoşa
Tatar mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, milli mücadele yıllarındaki bağımsızlık mücadelesinde milletin sesi olduğunu belirtti.
Ersin Tatar, AA'nın Kıbrıs Türkü'nün de sesi ve haklı davasının tüm dünyaya duyurmasına vesile olduğunu anımsattı.
Kurtuluş Savaşı süresince halkı doğru bilgilendirmek, milli birliği tehlikeye düşürebilecek yalan haber ve kışkırtmalara karşı kamuoyunu aydınlatmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışından ödün vermeden hizmetlerini sürdürdüğünü belirten Tatar, AA'nın dünyanın saygın medya kuruluşlarından birisi haline geldiğine dikkati çekti.
Anadolu Ajansının, doğruluk, hız ve tarafsızlık ilkeleriyle hareket ederek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli görevler üslendiğini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:
"Kamuoyunu doğru bilgiyle buluşturan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.