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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Kahramanmaraş Valisi Özkan'ın tercihi 'Beytullah'ın azmi' oldu

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

İsmail Hakkı Demir   | 12.12.2019
Kahramanmaraş Valisi Özkan'ın tercihi 'Beytullah'ın azmi' oldu Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Vali Vahdettin Özkan, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Çukurca'da çeltik tarlası", spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.


Beytullah'ın azmi

AA'yı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Özkan, Anadolu Ajansının, Anadolu'nun dört bir yanından insan hikayeleri haberi yaptığını söyledi.

Hem Anadolu'nun dört bir yanında hem de küresel düzeyde güzel, doğru ve hızlı şekilde haberlere ulaşmak suretiyle millete bu kamu hizmetini yaptığı için AA'ya teşekkür eden Özkan, "Birbirinden güzel çalışmalar var. Bunların içinden de fotoğrafları seçmiş olduk.


Zirvedeki yollar açıldı

Anadolu Ajansının bu nitelikli çalışmalarından dolayı çalışanlarının hepsini tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyoruz.


Çukurca'da çeltik tarlası

Gerçekten habercilik, habere ulaşım ve insan haklarını, hukukun üstünlüğünü esas alarak nitelikli bir şekilde insanların haber hakkının tahakkuku için bu sistemli yaklaşımdan dolayı ajansımızı tebrik ediyoruz." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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