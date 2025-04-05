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Kurumsal Haberler

İzmir Valisi Elban: AA Milli Mücadele'de üstlendiği hayati rolü bugün de uluslararası alanda sürdürmektedir

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Anadolu Ajansı Milli Mücadele'de üstlendiği hayati rolü bugün de hem yurt içinde hem de uluslararası alanda sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Fırat Özdemir  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
İzmir Valisi Elban: AA Milli Mücadele'de üstlendiği hayati rolü bugün de uluslararası alanda sürdürmektedir

İzmir

Vali Elban, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Elban, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde milletin haklı sesini dünyaya duyurmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın bugün de aynı inanç ve sorumlulukla yayın hayatını sürdürdüğünü belirtti.

AA'nın kurulduğu günden bu yana tarafsız, ilkeli ve güvenilir haberciliğin sembolü olduğunun altını çizen Elban, AA'nın ülke tarihine tanıklık eden köklü bir kurum olduğunu dile getirdi.

AA'ın yıllar boyunca Türkiye ve dünyanın güvenilir bilgi kaynağı olacağına yürekten inandığını kaydeden Elban, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı Milli Mücadele'de üstlendiği hayati rolü bugün de hem yurt içinde hem de uluslararası alanda sürdürmektedir. Çağın gereklerine hızla uyum sağlayan, teknolojiyi etkin biçimde kullanan ve çok dilli yayın ağıyla Türkiye'nin sesi olmayı sürdüren AA, yalnızca haber üretmekle kalmayıp, mazlum coğrafyaların da sesi olmuş, insani değerleri öne çıkaran bir medya anlayışını benimsemiştir. AA'nın 105 yıllık bu onurlu yolculuğunda emeği geçen herkesi şükranla anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük mirası kuran ve yaşatanlara rahmet ile minnetle saygılarımı sunuyorum."

Elban, görevini büyük özveriyle sürdüren AA çalışanlarına başarı diledi.

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