Dolar
12.50
Euro
14.14
Altın
1,789.52
ETH/USDT
4,004.90
BTC/USDT
48,861.00
BIST 100
1,811.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, haber kategorisinde "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi

Esin Işık   | 22.12.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akşener, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yükselen alevler nedeniyle zor anlar yaşayan gazetecilerin bulunduğu "Yangından kaçış" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın, Kars'ta çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş'ın yer aldığı "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını seçen Akşener, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun sevincini gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.

"Üçü de beni içimden, kalbimden vurdu"

Oylamanın ardından teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bu bizlere yönelik sorduğunuz soruların cevapları açısından siyaset cenahında aslında belki de insana, hayata dair bir tavra sebep oluyor. Teşekkür ediyorum, her birimize soruyorsunuz." dedi.

Oy verdiği fotoğrafları seçme nedenini anlatan Akşener, şunları söyledi:

"Haber iletmeye giderken kendileri haber olan gazeteci arkadaşlara oy verdim, çok ilginç geldi bana. Yaşam kategorisinde, içindeki çocuk ölmeyen ve sıraya girerek oyuncak almış hanımefendi beni çok etkiledi ve ona oy verdim. Sporda ise engelli bir kardeşimizin sevincini gösteren o fotoğraf. Üçü de beni içimden, kalbimden vurdu. Kim, hangi siyasetçi, hangi fotoğrafı seçmişse burada hepimizin insani, duygusal yanının, kalbin ortaya çıktığı bir iş bu. Çok teşekkür ediyorum, duygulandırıyorsunuz her sene."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach'dan 'Omicron' uyarısı
Galler'de Omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak için yeni tedbirler alındı
TURKOVAC acil kullanım onayı aldı
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yaklaşık 20 ayda seri üretim aşamasına geldi
Kovid-19'un Omicron varyantının dünya genelinde yayılımı sürüyor

Benzer haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Görme engellilerin dayanışması'

AK Parti Sözcüsü Çelik'in 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Kudüslü acılı anne' oldu

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı
Malatya'da sağlık çalışanları tercihi 'Yangından kaçış' oldu

Malatya'da sağlık çalışanları tercihi 'Yangından kaçış' oldu
Ordu Valisi Sonel 'Şampiyon Mete Gazoz'a oy verdi

Ordu Valisi Sonel 'Şampiyon Mete Gazoz'a oy verdi