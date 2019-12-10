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Kurumsal Haberler

İtfaiye erinin seçimi 'Çanakkale'de orman yangını' oldu

Bolu'da itfaiye personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zafer Göder   | 10.12.2019
İtfaiye erinin seçimi 'Çanakkale'de orman yangını' oldu

Bolu

İtfaiye erleri Sercan Subay, Erkan Bayhan ve Yusuf Yirmili, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Subay, haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafına, Bayhan da spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına, Yirmili ise yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafına oy verdi.


Çanakkale'de orman yangını

Fotoğrafların hepsinin ayrı güzellikte olduğunu ifade eden itfaiye eri Sercan Subay, AA'yı yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik ettiğini söyledi.

Bayhan ise, "AA'nın 2019 yılı ile ilgili yaptığı fotoğraf oylamasına katıldık. Bizi de memnun ettiler. AA'nın tüm çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Yirmili de AA çalışanlarının yurdun dört bir yanında ve dünyanın her yerinde özveri ile görev yaptığına dikkati çekerek, "AA'nın yaptığı oylamada Suriye'de evine bomba atılan çocuğun bulunduğu fotoğrafa oy verdim. AA muhabirlerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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