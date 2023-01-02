İstanbul'un ilçe belediye başkanları favori AA karelerini oyladı
İstanbul'da görev yapan ilçe belediye başkanlarından bazıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Oylamaya katılan ilçe belediye başkanları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" isimli fotoğrafını seçti.
Beygir gücü
Haber dalında Ali Atmaca imzalı "Ekmek teknesi" fotoğrafını tercih eden Türkmen, çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafını oyladı.
"Muazzam bir kombinasyon olmuş"
Türkmen, oylamaya ilişkin her kategoride birbirinden güzel fotoğraflar olduğunu ve seçmekte zorluk yaşadığını belirterek, "Spor kategorisinde 2021'de otomobil yarışlarında Çıldır'daki şampiyonun çekildiği fotoğrafı beğendim. Karşıda dağlar, buz kaplı göl ve al bayrağımız... Muazzam bir kombinasyon olmuş." dedi.
Ekmek teknesi
Haber kategorisinde ise çok anlamlı ve önemli bir fotoğrafa oy verdiğini anlatan Türkmen, şöyle devam etti:
"Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla dünyada tahıl ile ilgili bir sorun yaşandı. Bu sorun Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsi gayretleriyle çözüldü. Ukrayna limanlarından çıkan tahıl yüklü geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi çok güzel fotoğraflanmış. Burada Türk'ün de gücünü göstermesi bakımından Yavuz Sultan Selim Köprüsü, gemi, İstanbul Boğazı harika bir manzara."
Masumiyet
Türkmen, çevre-yaşam kategorisinde ise İsrail ablukası altındaki Gazze şeridinde bir bayram sabahını gösteren fotoğrafı oyladığını anlatarak, "Namaz esnasında küçücük bir yavru, annesinin yanında saf tutmuş. Yanında da oyuncağı var. Tam bir masum yüz ve dünyadan haberi yok. Bunu da çok beğendim, hoşuma gitti ve çok anlamlı buldum." diye konuştu.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken'in tercihi "Hakkari'de festival havası"
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, spor kategorisinde Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" isimli fotoğrafına oy verdi.
Hakkari’de festival havası
Haber dalında Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" isimli fotoğrafını seçen Köken, çevre-yaşam kategorisinde ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını oyladı.
Köken, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan foto muhabirleri ve muhabirleri tebrik etti.
Silivri Belediye Başkanı Yılmaz "Görev tamam" fotoğrafını tercih etti
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafını seçerken, spor dalında Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını, çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" karesini oyladı.
Görev tamam
Yılmaz, tüm foto muhabirlerini ve AA çalışanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Pendik Belediye Başkanı Cin, "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını tercih etti
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz imzalı "TOGG’un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçerken, spor dalında Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fas Milli Takım oyuncularının secdeye gittiği Salih Zeki Fazıloğlu imzalı "Şükür secdesi" fotoğrafını oyladı.
TOGG’un ilk yolculuğu
Cin, çevre-yaşam kategorisinde ise tercihini Mahmut Serdar Alakuş imzalı "Sen Aydınlatırsın Geceyi" karesinden yana kullandı.
Tüm kategorilerde birbirinden anlamlı fotoğraflar olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını kaydeden Cin, AA çalışanlarını tebrik ederek başarı dileklerini iletti.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" isimli fotoğrafına oy verdi.
Haber dalında Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü" isimli fotoğrafını seçen Çalık, çevre-yaşam kategorisinde ise tercihini, Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Gözün Gördüğü, kalbin bildiği'' fotoğrafından yana kullandı.
Şampiyonlar
Çalık, Anadolu Ajansına böyle güzel bir çalışmanın içerisinde olmasından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Aslında bu seçim yaptığımız karelerin her biri çok kıymetli ve güzel. Belki seçemediğim onlarcası var kalbimin kaldığı." ifadelerini kullandı.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de çevre kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı Nine ve Mucittin Amca" adlı fotoğrafına oy verirken, spor kategorisinde ise Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Fransa-Avustralya maçında Mustafa Yalçın'ın çektiği "Taek von futbol" adlı fotoğrafı tercih etti.
Masalcı nine ve Muciddin amca
Hançerli, haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in Hakkari'de düzenlenen 4. Kar Festivali'nde çektiği "Hakkari'de festival havası" adlı fotoğrafı oyladı.
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın tercihi savaşın izlerini taşıyan "Geride Kalan" oldu
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın çektiği, para masa tenisçi Merve Cansu Demir'in 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya hedefiyle gerçekleştirdiği antrenmanda çekilen "Merve'nin Servisi" isimli fotoğrafa oy verdi.
Merve’nin servisi
Haber kategorisinde Alejandro Martinez'in çektiği, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın düzenlediği saldırıda Ukraynalı bir vatandaşın cansız bedeninin başında gözyaşı döken bir yakınının yer aldığı "Geride Kalan" isimli fotoğrafa oy veren Yazıcı, çevre-yaşam kategorisinde ise Mohammad Shajahan'ın "Bangladeş'te Hasat Zamanı" isimli fotoğrafını tercih etti.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "şampiyonlar" isimli fotoğrafı oyladı.
Yolumuz bir
Haber kategorisinde, Murat Şengül'ün çektiği "Yolumuz bir" fotoğrafına oy veren Bahadır, çevre-yaşam kategorisinde ise oyunu Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" adlı fotoğrafından yana kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.