Kültür, Kurumsal Haberler

İstanbul Photo Awards'ın 2026 jürisi toplandı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ın 2026 jürisi toplandı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Jüri üyelerinin 7 farklı ülkeden katıldığı çevrim içi oturumlarda, yılın en iyi fotoğrafları belirlenecek. AA'nın yarışmaya özel hazırladığı eleme platformu üzerinden takip edilen oturumlar, 2 gün devam edecek.

Yarışmanın tecrübeli jürisinde fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR Ajansı üyesi Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve foto muhabiri Fırat Yurdakul yer alıyor.

Bu yıl jüriye, yaptıkları projelerle isimlerinden söz ettiren foto muhabirleri Nicole Tung ve Muhammed Muheisen de dahil oldu.

Profesyonel fotoğrafçılar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflarıyla 13 Kasım 2025-13 Ocak 2026 arasında yarışmaya başvuru yaptı.

Bu yıl 1587 fotoğrafçı katıldı

Dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, bu yıl 113 farklı uyruktan 1587 fotoğrafçı, yaklaşık 19 bin fotoğraf ile katıldı.

Yarışma kapsamında "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre", "Seri Portre", "Tekil Günlük Yaşam" ve "Seri Günlük Yaşam" olmak üzere 10 farklı kategoride başvuru alındı.

2025 yılında çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflarla başvurulabilen yarışmada, her kategoride üç ödül verilecek. Tekil haber kategorisinde büyük ödülü olan "Yılın Fotoğrafı"na 6 bin dolar takdim edilecek.

Yarışmada kategori birincilerine 3 bin dolar, ikincilere 1500 dolar, üçüncülere ise 1000'er dolar olmak üzere toplam 58 bin dolar ödül dağıtılacak.

Ödül alan fotoğrafların mart ayı sonunda duyurulacağı yarışmaya, Turkcell bu yıl da iletişim sponsoru olarak desteğini sürdürüyor.

Düzenlendiği ilk günden bugüne toplam 20 binden fazla kullanıcının dahil olduğu bir platform haline gelen yarışma, dağıttığı ödüllerin yanı sıra kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiler ve fotoğraf albümleriyle de fotoğrafçılığa katkı sağlıyor.

Dünyanın her köşesinden fotoğraf profesyonellerinin başvurduğu etkinlikte, geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
