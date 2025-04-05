Isparta Valisi Erin: AA başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyaların da sesi oldu
Isparta Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Isparta
Vali Erin, mesajında, Anadolu Ajansının 105 yıldır ülkenin sesini dünyaya duyurmanın yanı sıra başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyaların da sesi olarak hakikatin yanında durduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, ilkeli ve tarafsız haberciliği ile milletimizin gururu olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.