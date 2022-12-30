İGA üst yöneticisi Kadri Samsunlu'nun "Yılın fotoğrafları"nda oyu "Merve'nin Servisi"ne
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu (CEO), Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Samsunlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Aytaç Ünal imzalı, para masa tenisçi Merve Cansu Demir'in 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya hedefiyle antrenman yaparken yer aldığı "Merve'nin servisi" adlı fotoğrafa oy veren Samsunlu, haber kategorisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışında üretim bandından inen aracı kullanarak tören alanına getirdiği, Emrah Yorulmaz imzalı "Togg'un ilk Yolculuğu" adlı fotoğrafı seçti.
Merve’nin servisi
Samsunlu, çevre-yaşam kategorisinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden saç örmek için Suriye'nin İdlib kentine 22 gönüllü kadının 1000 yetim kız çocuğunun saçına bakım yaparak yüzlerini güldürdüğü, Esra Hacıoğlu Karakaya'nın çektiği "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" isimli fotoğrafı tercih etti.
TOGG’un ilk yolculuğu
"Fotoğrafları seçmek kolay olmadı"
Samsunlu, AA muhabirine tüm fotoğrafları "müthiş" olarak nitelendirdi.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Samsunlu, "Hepsi 2022 yılını hatırlamamıza imkan sağlıyor. Fotoğrafları seçmek kolay olmadı. Dünyanın her köşesindeki fotoğrafları, Anadolu Ajansı bir araya getirmiş." dedi.
Gözün gördüğü, kalbin bildiği
Çevre ve yaşam kategorisindeki fotoğrafı seçerken biraz daha zorlandığını kaydeden Samsunlu, insanlığın çevre üzerindeki olumsuz etkisine değindi.
"Gözün gördüğü, kalbin bildiği" fotoğrafının kendisinin çok etkilediğini vurgulayan Samsunlu, şöyle devam etti:
"Savaşın kalıcı etkisini en fazla hisseden çocuklar. O resimde saçları örülürken Suriyeli bir kız çocuğunun mutluğunu görüyorsunuz. Kadınlarımızın oraya gidip bu çocuklara dokunması gerçekten çok etkileyici. Savaşın bitmesinin gerekliliğini gösterdiği için bunu seçtim. Spor kategorisinde kendime özel bir fotoğraf seçtim. Bedensel engelli bir masa tenisi sporcusunun fotoğrafı vardı. Benim de engelli bir kızım var. Milli takımda, masa tenisinde ülkemizi temsil ediyor. Bedensel ve zihinsel engelli bu çocukların topluma entegre edilmesinde spor çok önemli bir araç. Haber kategorisinde ise Togg'u seçtim. Togg'un Türkiye için çok özel olduğunu düşünüyorum. Togg İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor. Togg'a ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Togg da İstanbul Havalimanı gibi Türkiye'nin yaptığı en önemli projelerden birisi."
Oylamanın ardından Samsunlu, Anadolu Ajansına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 2023 yılının herkese huzur ve mutluluk getirmesini diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.